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Песков: Путин проведёт совещание о принимаемых после теракта в «Крокусе» мерах

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Президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
Песков: Путин проведёт совещание о принимаемых после теракта в «Крокусе» мерах
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме», — заявил он.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Жертвами боевиков стали зрители концерта рок-группы «Пикник»: террористы в упор расстреливали посетителей у входа, в фойе и в концертном зале.

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