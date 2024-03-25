Песков: Путин проведёт совещание о принимаемых после теракта в «Крокусе» мерах
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме», — заявил он.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.
Жертвами боевиков стали зрители концерта рок-группы «Пикник»: террористы в упор расстреливали посетителей у входа, в фойе и в концертном зале.