Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской, это если приграничье», — цитирует его РИА Новости.

Бортников сообщил, что на территории других областей также предотвращали террористические акты, которые организовывались управлением военной разведки и Службой безопасности Украины.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что террористы и те, кто за ними стоят, надеются, что через террористические атаки они смогут расколоть российское общество. Он призвал не допустить этого.