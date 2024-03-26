Бортников: одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокусе»

Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокус Сити Холле», заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Одни исламисты подготовить такую акцию не смогли бы», — заявил Бортников.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.

Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.