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Бортников: одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокусе»

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Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокус Сити Холле», заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Бортников: одни исламисты не смогли бы подготовить теракт в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Одни исламисты подготовить такую акцию не смогли бы», — заявил Бортников.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.

Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.

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