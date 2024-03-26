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Богомаз наградил бойцов «Ахмата», задержавших участников атаки на «Крокус»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что наградил бойцов «Ахмата», которые отличились при задержании на территории региона террористов, участвовавших в атаке на «Крокус Сити Холл».
Богомаз наградил бойцов «Ахмата», задержавших участников атаки на «Крокус»
  • РИА Новости

Как написал губернатор в своём Telegram-канале, он также выразил благодарность за совместные действия по задержанию опасных преступников, которые пытались добраться до границы и попасть в соседнее государство.

23 марта ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать преступников.

По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

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