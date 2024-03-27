СК рассмотрит просьбу расследовать причастность Запада к терактам в России

Следственный комитет рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественников о необходимости расследовать возможные факты организации и финансирования западными странами терактов против России.

Обращение поступило от депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и от общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача.

«Будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение... касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России», — сообщила пресс-служба СК.

Как рассказала RT депутат Яна Лантратова, ставшая одним из авторов обращения, методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, возможно, вовлекая ИГИЛ*, решают свои задачи, «являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека».

«Недавние акты политического терроризма против россиян — граждан вновь присоединённых территорий, известных журналистов, писателей, общественных деятелей, а теперь и массовое убийство невинных людей — самое наглядное доказательство, что у западных «лидеров» не осталось никаких моральных границ», — отметила депутат.

В эфире RT бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал теракт в «Крокусе» частью психологической операции, организованной Западом.

По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, спецслужбы Украины содействовали нападению в Подмосковье. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, отметил он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.