Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: теракт в России стал частью психологической операции

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал теракт в «Крокусе» частью психологической операции, организованной Западом. Он предложил вспомнить события 7 марта, когда и США, и Великобритания направили своим посольствам в Москве предупреждения об угрозе теракта в ближайшие 24—48 часов.

«Подобные предупреждения публикуются лишь в том случае, если имеется конкретная оперативная информация, которая признана достоверной. То есть учитываются два фактора: конкретность и достоверность. Обычно, если у тебя на руках действительно надёжная информация, ты её не афишируешь, а обращаешься... В данном случае надо было обратиться к властям в Москве и предупредить их, чтобы они могли предпринять действия для предотвращения этого. Но здесь, похоже, всё было не так — и это было частью психологической операции, организованной Западом», — сказал Джонсон в эфире RT.

Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокус Сити Холле».

Как отметил Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину. Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.