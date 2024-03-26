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Преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью свыше 140 км/ч

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Преступники после теракта в «Крокус Сити Холле» ехали по трассе в сторону Украины со скоростью, превышающей 140 км/ч.
Преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью свыше 140 км/ч
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что трое соучастников исполнителей теракта предоставили им квартиру и машину, а также перевозили деньги.

Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, нашли в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Во время преследования была открыта стрельба, машина перевернулась.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка «Ахмат» Минобороны России, которые приняли участие в задержании террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», получат государственные награды.

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