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Кадыров: участвовавшие в задержании террористов бойцы «Ахмата» получат награды

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Бойцы полка «Ахмат» Минобороны России, которые приняли участие в задержании террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», получат государственные награды, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров: участвовавшие в задержании террористов бойцы «Ахмата» получат награды
  • РИА Новости

«Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов «Ахмат» и заявил, что они будут представлены к государственным наградам», — сообщил Кадыров.

23 марта ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать преступников.

По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

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