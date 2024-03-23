Кадыров: участвовавшие в задержании террористов бойцы «Ахмата» получат награды

Бойцы полка «Ахмат» Минобороны России, которые приняли участие в задержании террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», получат государственные награды, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов «Ахмат» и заявил, что они будут представлены к государственным наградам», — сообщил Кадыров.

23 марта ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать преступников.

По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.