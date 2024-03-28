МВД: полицейские установили машину террористов по видео в горящем «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
«Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — сказала Волк.
Ранее сообщалось, что преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью свыше 140 км/ч.
Также RT поговорил со знакомым пособников устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористов, которые продали им машину.