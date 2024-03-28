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МВД: полицейские установили машину террористов по видео в горящем «Крокусе»

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RT
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подмосковные полицейские помогли идентифицировать машину, на которой из «Крокус Сити Холла» скрылись нападавшие.
МВД: полицейские установили машину террористов по видео в горящем «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — сказала Волк.

Ранее сообщалось, что преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью свыше 140 км/ч.

Также RT поговорил со знакомым пособников устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористов, которые продали им машину.

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