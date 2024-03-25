RT поговорил со знакомым пособников террористов, которые продали им машину

RT поговорил со знакомым пособников устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористов, которые продали им машину.

Салохиддин утверждает, что вечером 22 марта, когда произошёл теракт в «Крокусе», он работал в такси вместе с одним из пособников террористов — Аминчоном Исломовым. Тот вместе с братом Диловаром 14 марта продал Renault Symbol боевику Мирзоеву.

«Аминчон Исломов — мой старый знакомый. Мы знакомы ещё с Душанбе, я даже у него дома ночевал. Жалоб у меня на них нет. Если бы они знали, для чего покупали у них машину, они бы стали её продавать? Нет, конечно», — заявил собеседник.

Он утверждает, что братья Исломовы не были знакомы с Мирзоевым и якобы впервые его увидели в день продажи Renault.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что трое соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили террористам квартиру и машину, а также перевозили деньги.