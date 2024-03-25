Бастрыкин: соучастники террористов предоставили им квартиру и машину
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Об этом Бастрыкин сказал в ходе совещания у президента России Владимира Путина.
Глава СК напомнил, что 25 марта были задержаны ещё три фигуранта дела о теракте.
«Они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — заявил он.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Диловара Исломова — пятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Кроме того, суд арестовал шестого и седьмого обвиняемых по делу о теракте — Исроила Исломова и Аминчона Исломова.