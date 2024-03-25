Бастрыкин: соучастники террористов предоставили им квартиру и машину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что трое соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили террористам квартиру и машину, а также перевозили деньги.

Об этом Бастрыкин сказал в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Глава СК напомнил, что 25 марта были задержаны ещё три фигуранта дела о теракте.

«Они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — заявил он.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Диловара Исломова — пятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кроме того, суд арестовал шестого и седьмого обвиняемых по делу о теракте — Исроила Исломова и Аминчона Исломова.