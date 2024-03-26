RT: фигурант дела о теракте Касимов работает профессиональным поваром

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе», 32-летний Алишер Касимов, работает профессиональным поваром. Он трудился в кафе и занимался доставкой еды на московские стройки, выяснил RT.

В 2021 году Касимов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере деятельности ресторанов и доставки еды. В статусе аккаунта Telegram у него такая фраза на узбекском языке: «Прошлое нельзя изменить, но можно создать прекрасное будущее».

По версии следствия, Касимов сдал квартиру одному из террористов — Шамсидину Фаридуни. Сам фигурант заявил в суде, что не знал о планах террористов и просто сдал им квартиру через сайт объявлений.