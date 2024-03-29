«По указанию координатора»: в СК заявили, что исполнители теракта в «Крокусе» ехали в Киев за наградой

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в ходе допросов заявили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом, сообщили в СК. По его указанию террористы следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, а в Киеве они должны были получить вознаграждение. Ранее в ведомстве заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

В Следственном комитете России рассказали о планомерной работе по сбору и закреплению доказательств виновности обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», а также установлению их соучастников и организаторов преступлении.

Так, главным следственным управлением СК России в ходе допросов обвиняемых было установлено, что их действия на всех этапах совершения преступления координировал мужчина, который представился им под псевдонимом, посредством голосовых сообщений через мессенджер Telegram.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего её пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — говорится в сообщении.

Накануне в СК заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины. Также 28 марта Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов всех четырёх исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидина и Мухаммадсобира Файзова. Они заключены под стражу до 22 мая.

Кроме того, в Следственном комитете сообщили о привлечении к уголовной ответственности по делу о «совершении организованной группой террористического акта, повлекшего причинение смерти гражданам» девятого фигуранта. Как следует из данных Басманного суда, задержанного зовут Назримад Лутфуллои.

После теракта также были арестованы ещё четыре человека, которые, по данным следствия, были вовлечены в преступную группу. Также до 22 мая под стражу были заключены братья Исроил и Диловар Исломовы, а также их отец Аминчон. Ещё одним фигурантом дела стал предприниматель Алишер Касимов.

Вдобавок в Таджикистане задержали девять человек за связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Их также подозревают в контактах с «Исламским государством»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

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Погибшие

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось. Это следует из сообщений СМИ и официальных ведомств.

Утром 29 марта посольство Белоруссии в РФ сообщило о смерти Алима Кошеварова, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске.

«Искренне благодарны врачам московской больницы им. Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжелораненого белоруса. Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего. Посольство оказывает всю необходимую помощь, в том числе в транспортировке тела Алима Кошеварова на Родину», — говорится в сообщении диппредставительства.

Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил информацию о смерти мужчины. В пресс-службе Минздрава России в разговоре с РИА Новости подтвердили, что речь идёт об этом человеке.

«К сoжалению, умер в больнице ещё один пациент, пoлучивший тяжёлые огнестрельные ранения и нахoдившийся в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борoлись за его жизнь и сделали всё вoзможное. Хoтел бы выразить соболезнования рoдным и близким», — сказал Мурашко.

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Наряду с этим в СМИ появились сообщения со ссылкой на председателя самарского отделения организации «Офицеры России» Артура Маливанчука. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором говорится, что в результате теракта погиб полковник спецназа Главного разведывательного управления Генштаба России Тимур Мясников, награждённый различными боевыми орденами и медалями. Последние два года он участвовал в СВО.

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в «Крокус» на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал он.

Оба погибших отсутствуют в предварительном списке жертв теракта в подмосковном Красногорске. В нём, по последним данным, значатся 143 человека.

Пострадавшие

Также 29 марта ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф сообщил, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 — из них 217 человек получили амбулаторную помощь, а 165 граждан, получивших ранения, были госпитализированы.

При этом Михаил Мурашко уточнил, что в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы продолжают проходить лечение 69 человек, один из них в крайне тяжёлом состоянии. Глава Минздрава РФ указал, что из больниц выписали 98 человек, ещё 19 пациентов готовятся к выписке в ближайшие дни.

«Состояние 16 пострадавших, в том числе двоих детей, остаётся тяжёлым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести», — пояснил он.





* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.