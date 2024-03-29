Возросло до 382: медики сообщили об увеличении числа пострадавших при теракте в «Крокусе»

В Центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382. Как следует из данных МЧС России, жертвами трагедии стали 143 человека. Наряду с этим Мария Захарова заявила о политическом лицемерии высокопоставленных представителей Совета Европы, которые проигнорировали атаку террористов в Подмосковье.

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра медицины катастроф.

«По уточнённым данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 372 пострадавших, 74 из них остаются в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы. По последним данным, погибли 143 человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что отсутствие реакции со стороны высокопоставленных представителей Совета Европы подтверждает глубокую деградацию этой организации.

«Это очередная позорная страница в истории организации, тщетно пытающейся называть себя «совестью Европы» и претендовать на роль главного защитника прав человека на Европейском континенте... Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы, погрязшего в политическом лицемерии и двойных стандартах», — приводит её слова пресс-служба МИД РФ.

По её словам, отсутствие реакции на варварскую атаку на мирных жителей вызывает обоснованные вопросы о способности руководства Совета Европы вносить вклад в международную стабильность, противодействие терроризму, экстремизму и защиту прав человека.

«Нельзя не отметить многочисленные личные обращения с выражением соболезнований к российским дипломатам в Страсбурге, неравнодушие французов и представителей страсбургского дипкорпуса», — добавила Захарова.

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Накануне следственная группа получила доказательства связи четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» — уроженцев Таджикистана Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоды — с украинскими националистами. Следствие располагает подтверждёнными данными о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

Напомним, террористов задержали в Брянской области, когда они на автомобиле двигались в сторону российско-украинской границы. В операции участвовали военнослужащие группировки прикрытия государственной границы РФ. Как выяснилось позднее, машину злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения помогли установить подмосковные полицейские.

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Кроме того, 28 марта был задержан ещё один подозреваемый по делу о теракте. Он мог участвовать в схеме финансирования злоумышленников.

Наряду с этим страны Запада активным образом пытаются убедить всех, что это дело рук «Исламского государства»* и больше никого не надо подозревать, прежде всего Украину. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Запад подозрительно активно убеждает нас, причём не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно (такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть), мы не можем исключать Украину», — заметил глава МИД РФ.

При этом он добавил, что Москва не делает каких-либо окончательных выводов до тех пор, пока полностью не будет завершено расследование.

«Следствие ещё работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства. Но исключать очевидные версии мы просто не имеем права. Тем более что те люди, кто исполнял террористические акты, бежали на Украину, когда их задержали», — подчеркнул Лавров.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.