Нажиться на горе: мошенники активизировались после теракта в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в сети активизировались мошенники. Схем несколько: кто-то собирает деньги на помощь семьям погибших, не имея к ним никакого отношения; кто-то предлагает россиянам попасть в списки пострадавших в «Крокусе», чтобы «банки списали с них все кредиты». RT пообщался с гражданами, которые столкнулись с такими злоумышленниками, и узнал у специалистов, как обезопасить себя от мошенников.

Уже на следующий день после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» россияне начали массово жертвовать деньги семьям погибших и пострадавшим в теракте. Вместе с официальными сборами от зарегистрированных благотворительных организаций в соцсетях появилось немало объявлений от мошенников.

Как выяснил RT, «подставные» каналы для сбора помощи начали создаваться в популярных мессенджерах уже 24 марта. Называются они однотипно: «Сбор средств Крокус» и тому подобное. На таких страницах зачастую не указано никакой информации о сборщике средств, а при попытке перевода на указанный номер карты не идентифицируются ни её номер, ни Ф. И. О. владельца.

В беседе с RT руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско констатировал, что громкие трагедии, подобные произошедшей в «Крокусе», часто используются злоумышленниками в корыстных целях. Он предостерёг россиян от общения с подозрительными «просителями» в соцсетях и мессенджерах.

«Самый распространённый сценарий в связке с трагедией — это сбор денег для помощи пострадавшим. В сети появляются объявления о сборе средств, откровенно фейковые. И тут я бы порекомендовал переводить деньги только в проверенные фонды. Ни в коем случае нельзя переводить деньги непроверенным организациям, и тем более на банковские счета частных лиц», — предупредил собеседник RT.

Специалисты службы информационной безопасности F.A.C.C.T. также рассказали RT о появлении в сети фишинговых сайтов, предлагающих отправлять пожертвования семьям погибших и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Один из таких ресурсов, в частности, маскируется под статью в британском издании The Guardian — в статье есть ссылка, якобы ведущая на сбор средств. При нажатии на неё пользователям предлагают привязать для оплаты свой криптокошелёк — после этого с него похищаются деньги.

Списать долги за $2 тыс.

Мошенники работают и напрямую с потенциальными жертвами, рассылая им сообщения, в которых сулят списание всех кредитов за якобы внесение в списки пострадавших при теракте. Цена вопроса — $2 тыс. (по нынешнему курсу — более 180 тыс. рублей). О такой схеме RT рассказал столкнувшийся со злоумышленниками житель Новосибирска Руслан Вячистый.

Прежде Руслан уже имел дело с мошенниками — в январе 2024 года он с их «помощью» потерял 750 тыс. рублей на брокерской платформе. Те деньги он так и не смог вернуть.

24 марта, спустя два дня после теракта в «Крокусе», Руслану написали сразу два человека — одного из них он ранее знал по ситуации с мошенничеством на брокерской платформе, со вторым общался впервые. С обоих номеров ему написали сообщения одинакового содержания (орфография и пунктуация сохранены).

«Есть у меня выход на людей, которые занимаются оформлением списков. Они берут 2 000$ за то что бы Вас добавить в эти списки и все Ваши кредиты списали. Найдите эту сумму и мы решим проблему с вашими кредитами», — говорится в одном из сообщений, полученных Русланом.

Переводить деньги мошенникам мужчина не стал.

RT нашёл ещё одного человека, которому эти же мошенники предлагали включить его в списки пострадавших в «Крокусе» и таким образом списать кредиты. Он пожелал сохранить анонимность. В разговоре с ним злоумышленники назвали те же расценки, потребовав за «услугу» $2 тыс.

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско отметил, что граждане, согласившиеся заплатить мошенникам за «включение в списки пострадавших в трагедии», сами становятся соучастниками по делу о мошенничестве.

«Тут нужно сразу понимать, что, во-первых, такие объявления — стопроцентный фейк, а во-вторых, подписываясь на что-то подобное, вы сразу же по факту становитесь соучастником по делу о мошенничестве. Это чистой воды мошенничество, просто без вариантов», — предупреждает Вураско.

Гибель несуществующего друга

Трагедия в «Крокусе» подстегнула мошенников к созданию фейковых сборов — якобы на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте. Блогер из Амурской области под ником Принц Юриэль заявил у себя в канале, что якобы знал одного из погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» — некоего Дмитрия Чурилова. Со слезами на глазах мужчина рассказал своим подписчикам, что давно дружил с Дмитрием, якобы они вместе играли в компьютерные игры.

Далее в своём видеообращении Юриэль сообщил о сборе средств для семьи погибшего. И попросил подписчиков прислать «хотя бы по 50 рублей».

«Пожалуйста, помогите, чтобы как-то поддержать родственников и родных тех, кто погиб», — заключил блогер.

Далее в истории случился неожиданный поворот: «погибший» москвич Дмитрий Чурилов оказался вполне жив и здоров. Он рассказал RT, что даже не был на концерте «Пикника» в «Крокусе», когда там произошёл теракт. Более того, он понятия не имеет, кто такой Юриэль, «похоронивший» его в своём видеоблоге.

О своей «гибели» Дмитрий Чурилов узнал от случайных людей в соцсетях — ему стали присылать сообщения, выражавшие сожаление о его смерти. Тогда Дмитрий решил прояснить ситуацию, рассказав о попытке мошенничества журналистам. Он также сообщил RT, что написал заявление в полицию.

По данным RT, после этого сам Юриэль заявил в своём блоге, что ошибся, и принёс извинения подписчикам за распространение недостоверной информации. Он также заверил, что деньги, собранные «для семьи погибшего в теракте» (чуть больше 1 тыс. рублей), он направит на настоящий сбор.