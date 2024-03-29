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Захарова: отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе» является позором

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Отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» является очередной позорной страницей в истории организации, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, это очередная позорная страница в истории Совета Европы, который тщетно пытается претендовать на роль главного защитника прав человека в Европе.

Захарова подчеркнула, что отсутствие принципиальной реакции на варварскую атаку на мирных граждан вызывает вопросы к способности руководства организации вносить вклад в обеспечение международной стабильности и противодействие терроризму, а также ставит под сомнение беспристрастность правового и экспертного инструментария Совета Европы.

Ранее она отметила, что власти западных стран пытались «играть словами» в заявлениях в связи с терактом в России.

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