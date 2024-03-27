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Захарова: страны Запада пытались играть словами в заявлениях о теракте в России

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Власти западных стран пытались «играть словами» в заявлениях в связи с терактом в России, отметила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова: страны Запада пытались играть словами в заявлениях о теракте в России
  • РИА Новости

Страны коллективного Запада после теракта начали «подбирать слова», чтобы избежать прямых оценок, подчеркнула дипломат.

«Чтобы никаким образом не дать понять, что они измеряют, квалифицируют трагедию в нашей стране по тем же самым стандартам, по которым оценивают самих себя. Что произошло потом — более чем знаково. Поняв, что реакция мирового большинства — иная, они осознали, что отсидеться, отмолчаться, играть словами у них уже не получится», — заявила Захарова.

Англосаксы и их союзники пошли по проторённой дорожке и, не дожидаясь итогов расследования, тут же «нашли виновного», подчеркнула представитель МИД.

Британский аналитик Александр Меркурис назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России.

Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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