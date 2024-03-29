Во время теракта в «Крокусе» погиб полковник ГРУ Тимур Мясников

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погиб полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников, который приехал в отпуск из зоны специальной военной операции.

Об этом сообщил глава самарского отделения «Офицеров России» Артур Маливанчук на своей странице во «ВКонтакте».

Маливанчук рассказал, что на концерт «Пикника» Мясников пошёл с женой и сыном. Во время нападения он оттолкнул их, а сам попал под огонь.

Через несколько дней он скончался в больнице от полученных травм.

Мясников воевал в Косове и Таджикистане, а последние два года провёл в зоне спецоперации.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что состояние 18 пострадавших в «Крокусе» остаётся тяжёлым.