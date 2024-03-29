Во время теракта в «Крокусе» погиб полковник ГРУ Тимур Мясников
- РИА Новости
Об этом сообщил глава самарского отделения «Офицеров России» Артур Маливанчук на своей странице во «ВКонтакте».
Маливанчук рассказал, что на концерт «Пикника» Мясников пошёл с женой и сыном. Во время нападения он оттолкнул их, а сам попал под огонь.
Через несколько дней он скончался в больнице от полученных травм.
Мясников воевал в Косове и Таджикистане, а последние два года провёл в зоне спецоперации.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что состояние 18 пострадавших в «Крокусе» остаётся тяжёлым.