Милонов призвал Макаревича забыть русский язык после его реакции на теракт
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- © Aleksey Smyshlyaev
«Макаревич к концу жизни окончательно закончил превращение в опасного человекоподобного гельминта: ловко меняя маски и образы, обслуживая любую власть и начальство, он сделал выбор в пользу европейского ошейника», — отметил депутат.
По словам парламентария, «очень неприятно читать комментарии таких персонажей о нашей общей трагедии».
«Вы себя из России вычеркнули — вас кто-то за язык тянет выдавать свои едкие и гадкие ремарочки?» — заявил Милонов.
Кроме того, он попросил музыканта «забыть» русский язык и больше ничего не говорить о России.
Ранее Макаревич* в своих соцсетях заявил, что считает «пошлейшим занятием» публичное «вырывание собственных волос».
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.