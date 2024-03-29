RT в Telegram
Подпишись

Милонов призвал Макаревича забыть русский язык после его реакции на теракт

Короткая ссылка
RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT слова иноагента Андрея Макаревича*, осудившего публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
Милонов призвал Макаревича забыть русский язык после его реакции на теракт
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

«Макаревич к концу жизни окончательно закончил превращение в опасного человекоподобного гельминта: ловко меняя маски и образы, обслуживая любую власть и начальство, он сделал выбор в пользу европейского ошейника», — отметил депутат.

По словам парламентария, «очень неприятно читать комментарии таких персонажей о нашей общей трагедии».

«Вы себя из России вычеркнули — вас кто-то за язык тянет выдавать свои едкие и гадкие ремарочки?» — заявил Милонов.

Кроме того, он попросил музыканта «забыть» русский язык и больше ничего не говорить о России.

Ранее Макаревич* в своих соцсетях заявил, что считает «пошлейшим занятием» публичное «вырывание собственных волос».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить