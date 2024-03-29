Милонов призвал Макаревича забыть русский язык после его реакции на теракт

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT слова иноагента Андрея Макаревича*, осудившего публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«Макаревич к концу жизни окончательно закончил превращение в опасного человекоподобного гельминта: ловко меняя маски и образы, обслуживая любую власть и начальство, он сделал выбор в пользу европейского ошейника», — отметил депутат.

По словам парламентария, «очень неприятно читать комментарии таких персонажей о нашей общей трагедии».

«Вы себя из России вычеркнули — вас кто-то за язык тянет выдавать свои едкие и гадкие ремарочки?» — заявил Милонов.

Кроме того, он попросил музыканта «забыть» русский язык и больше ничего не говорить о России.

Ранее Макаревич* в своих соцсетях заявил, что считает «пошлейшим занятием» публичное «вырывание собственных волос».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.