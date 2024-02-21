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Милонов призвал лишить иноагента Шендеровича имущества в России как врага страны

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал в беседе с RT лишить иностранного агента Виктора Шендеровича* всего имущества на территории России.
Милонов призвал лишить иноагента Шендеровича имущества в России как врага страны
  • РИА Новости

«Шендерович продемонстрировал своё истинное лицо. Если у кого-то ещё были иллюзии относительно его фиги в кармане, то он сам любезно дал пояснения о своей позиции. Шендерович — враг страны. Как минимум он должен лишиться всего своего имущества на территории России. Максимум — должен разделить судьбу Степана Бандеры, которого он так уважает. Желательно — в более мучительной форме», — отметил парламентарий.

По мнению Милонова, ФСБ может провести проверку его слов на предмет наличия признаков активного пособничества врагу.

«Другими словами, это одна из самых тяжёлых форм измены Родине», — заключил депутат.

Ранее Шендерович в разговоре с пранкерами согласился, чтобы гонорары за его выступления на Украине пошли на нужды ВСУ, а также назвал «законными военными целями» президента России, журналистов и общественников, поддерживающих СВО.

* Лицо, включённое в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции России от 30.12.2021.

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