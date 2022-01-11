В Кремле прокомментировали сообщения о решении Шендеровича покинуть Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о решении журналиста Виктора Шендеровича* покинуть Россию.

«Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чём, поэтому это не может быть связано с этим», — сказал Песков.

Он добавил, что, судя по сообщениям СМИ, «речь идёт о том, что в своё время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде».

«По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов», — отметил Песков.

Ранее журналист и писатель Виктор Шендерович* написал в Facebook о своём решении уехать из России.

В декабре Минюст России внёс Шендеровича в реестр иностранных агентов.

* Лицо, включённое в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции России от 30.12.2021.