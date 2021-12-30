Минюст внёс Шендеровича и Гельмана в реестр СМИ-иноагентов
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Решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти, сообщило ведомство.
«В реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна», — говорится в пресс-релизе Минюста.
В начале декабря Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов.