Минюст внёс Шендеровича и Гельмана в реестр СМИ-иноагентов

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Минюст России внёс в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана и ещё несколько человек. По данным министерства, эти лица систематически распространяют материалы «для неопределенного круга лиц», получая при этом иностранное финансирование.
Минюст внёс Шендеровича и Гельмана в реестр СМИ-иноагентов
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

Решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти, сообщило ведомство.

«В реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна», — говорится в пресс-релизе Минюста.

В начале декабря Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов.

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