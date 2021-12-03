Минюст России включил в перечень иноагентов четырёх журналистов и одну организацию

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов. При этом «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» включена в перечень НКО-иноагентов.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и Григорьева Алина Александровна», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Помимо того, в перечень некоммерческих организаций-иноагентов включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».

Ранее Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Нобелевский призыв»*.

В октябре в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.11.2021.