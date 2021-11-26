Минюст России включил «Нобелевский призыв» в перечень СМИ-иноагентов
- РИА Новости
«В соответствии с распоряжением Минюста России от 26 ноября 2021 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Ранее Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Честные выборы»** и «Иркутский союз библиофилов»**.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.11.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 19.11.2021.