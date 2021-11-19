Минюст России расширил перечень СМИ-иноагентов
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- РИА Новости
«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 19 ноября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Уточняется, что организации были включены в реестр СМИ-иноагентов по просьбе создателей.
Ранее Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Как бы инагент»* по просьбе его создателей.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 19.11.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.11.2021.