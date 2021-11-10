Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов издание «Как бы инагент»

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Как бы инагент» по просьбе его создателей.

РИА Новости

«В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что издание создали Дарья Апахончич*, Денис Калягин* и Сергей Маркелов*. Ранее «Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ, признанных иностранными агентами. * Включены в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции от 28.12.2020.