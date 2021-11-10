Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов издание «Как бы инагент»

Короткая ссылка
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Как бы инагент» по просьбе его создателей.
Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов издание «Как бы инагент»
  • РИА Новости

«В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что издание создали Дарья Апахончич*, Денис Калягин* и Сергей Маркелов*.

Ранее «Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ, признанных иностранными агентами.

* Включены в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции от 28.12.2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить