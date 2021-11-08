Минюст внёс «Российскую ЛГБТ-сеть» в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Движение «Российская ЛГБТ-сеть» внесли в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов. Об этом сообщил Минюст России.

«Во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть», — говорится в пресс-релизе.

Вместе с ней в реестр СМИ-иноагентов включены ещё пять человек, среди них Иван Павлов, Валерия Ветошкина, Максим Заговора , Максим Оленичев и Елена Скворцова.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.