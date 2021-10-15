«Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ, признанных иноагентами

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«Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ, признанных иностранными агентами. Об этом говорится в заявлении компании.
«Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ, признанных иноагентами
  • Reuters

«Да, мы подтверждаем. «Яндекс.Новости» — агрегатор новостей. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 10.4 закона «Об информации» мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировке сообщения от изданий, признанных иностранными агентами», — цитирует РИА Новости ответ компании.

Теперь после заголовка внесённых в соответствующий реестр СМИ стоит маркер «Иностранный агент» и расширяющая стрелка со словами: «Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента».

Ранее Минюст России дополнил реестр СМИ-иноагентов.

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