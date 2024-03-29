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Муфтий Гайнутдин наградил 15-летнего работника «Крокуса» за спасение людей

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Председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин наградил 15-летнего работника подмосковного «Крокус Сити Холла» Ислама Халилова, который во время теракта спас более сотни человек.

Как пишет ТАСС, церемония награждения состоялась в Московской соборной мечети.

Халилову вручили медаль «За заслуги» за смелость и спасение людей.

Ранее в Общественной палате России наградили медалями сотрудников «Крокус Сити Холла» за спасение людей во время теракта.

Сам Ислам Халилов рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.

Как пишет Life.ru, 98 пострадавших во время террористической атаки на красногорский Crocus City Hall уже выписаны из больниц. Состояние ещё 19 улучшается, их тоже вскоре отпустят домой.

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