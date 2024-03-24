Спасший людей в «Крокусе» подросток рассказал, что не считает себя героем

Работавший гардеробщиком 15-летний подросток Ислам Халилов, который спас людей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.

Об этом он рассказал агентству Ruptly.

По словам Ислама, он шёл последним за толпой, чтобы быть уверенным, что никого не оставил.

«Инстинкт сам сработал автоматически: надо людей эвакуировать... Я начал на всё фойе «Крокус Сити Холла» кричать: «Люди, люди, стреляют, стреляют», — рассказал он.

Подросток добавил, что видел одного из террористов — бородатого, в зелёном камуфляже, с автоматом. Боевики находились на первом этаже у главного входа, а он работал на цокольном этаже, где гардероб.

Подростка наградят медалью мусульман России «За заслуги».

Ранее председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде 15-летнего Ислама Халилова, который спас из «Крокус Сити Холла» более 100 человек.