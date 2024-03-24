Спасший людей в «Крокусе» подросток рассказал, что не считает себя героем
Об этом он рассказал агентству Ruptly.
По словам Ислама, он шёл последним за толпой, чтобы быть уверенным, что никого не оставил.
«Инстинкт сам сработал автоматически: надо людей эвакуировать... Я начал на всё фойе «Крокус Сити Холла» кричать: «Люди, люди, стреляют, стреляют», — рассказал он.
Подросток добавил, что видел одного из террористов — бородатого, в зелёном камуфляже, с автоматом. Боевики находились на первом этаже у главного входа, а он работал на цокольном этаже, где гардероб.
Подростка наградят медалью мусульман России «За заслуги».
Ранее председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде 15-летнего Ислама Халилова, который спас из «Крокус Сити Холла» более 100 человек.