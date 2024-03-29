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Мурашко подтвердил смерть ещё одного пострадавшего при теракте в «Крокусе»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил смерть ещё одного пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле».
Мурашко подтвердил смерть ещё одного пострадавшего при теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

«К сожалению, умер в больнице ещё один пациент, получивший тяжёлые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжёлом состоянии», — сказал глава российского Минздрава.

Ранее в посольстве Белоруссии проинформировали, что гражданин страны 1981 года рождения Алим Кошеваров, получивший пулевые ранения при теракте, скончался.

В Центре медицины катастроф сообщили также, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382. Как следует из данных МЧС России, жертвами трагедии стали 143 человека.

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