Погибли 144 человека: число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» достигло 695

144 человека погибли, 551 пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле», следует из данных МЧС России. Как ранее установили в СК, действия обвиняемых в совершении теракта через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. По его указанию террористы следовали в Киев, где должны были получить вознаграждение.

МЧС России обновило сведения по предварительному списку пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Как следует из обновлённых данных, от действий террористов различные ранения получил 551 человек.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пятеро детей)», — говорится в сообщении.

30 марта, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была совершена панихида по погибшим при теракте.

Её провёл архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возле стихийного мемориала, организованного рядом с «Крокус Сити Холлом».

Накануне представитель Центра медицины катастроф сообщал о 382 пострадавших. При этом в больницах оставались 69 человек.

Также было известно о 143 погибших. Позднее посольство Белоруссии в РФ сообщило о смерти Алима Кошеварова, получившего многочисленные пулевые ранения во время теракта. Эту информацию подтвердили в Минздраве России.

Расследование

Исполнителями теракта стали четыре уроженца Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов.

Им удалось сбежать из «Крокус Сити Холла» после того, как они устроили стрельбу и пожар в здании. Впоследствии они были задержаны в Брянской области военнослужащими группировки прикрытия государственной границы РФ. Установить автомобиль, на котором скрылись преступники, помогли начальник управления МВД по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель — подполковник полиции Дмитрий Новиков.

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В ходе допросов террористы заявили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. По его указанию они следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, чтобы прибыть в Киев, где должны были получить вознаграждение.

В СК России также заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

Кроме того, после теракта были арестованы ещё пять человек, которые, по данным следствия, были вовлечены в преступную группу: Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил.

«Запад подозрительно активно убеждает, что не надо подозревать Украину»

25 марта Владимир Путин в ходе совещания по принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам отметил, что преступление было совершено руками радикальных исламистов, но российские власти интересует, кто заказчик.

«Видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ*», — подчеркнул президент РФ.

Глава государства также задался вопросом, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину.

«Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — говорил Путин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также обратил внимание, что страны Запада активно пытаются убедить всех, что Украину не стоит подозревать в теракте.

«Запад подозрительно активно убеждает нас, причём не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно (такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть), мы не можем исключать Украину», — заявил глава МИД РФ в интервью «Известиям».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.