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Погибли 144 человека: число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» достигло 695

Число погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 695

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Роман Шимаев
144 человека погибли, 551 пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле», следует из данных МЧС России. Как ранее установили в СК, действия обвиняемых в совершении теракта через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. По его указанию террористы следовали в Киев, где должны были получить вознаграждение.
Погибли 144 человека: число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» достигло 695
  • РИА Новости
  • © Кристина Кормилицына

МЧС России обновило сведения по предварительному списку пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Как следует из обновлённых данных, от действий террористов различные ранения получил 551 человек.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пятеро детей)», — говорится в сообщении.

30 марта, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была совершена панихида по погибшим при теракте.

Её провёл архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возле стихийного мемориала, организованного рядом с «Крокус Сити Холлом».

Накануне представитель Центра медицины катастроф сообщал о 382 пострадавших. При этом в больницах оставались 69 человек.

Также было известно о 143 погибших. Позднее посольство Белоруссии в РФ сообщило о смерти Алима Кошеварова, получившего многочисленные пулевые ранения во время теракта. Эту информацию подтвердили в Минздраве России.

Расследование

Исполнителями теракта стали четыре уроженца Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов.

Им удалось сбежать из «Крокус Сити Холла» после того, как они устроили стрельбу и пожар в здании. Впоследствии они были задержаны в Брянской области военнослужащими группировки прикрытия государственной границы РФ. Установить автомобиль, на котором скрылись преступники, помогли начальник управления МВД по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель — подполковник полиции Дмитрий Новиков.

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В ходе допросов террористы заявили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. По его указанию они следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, чтобы прибыть в Киев, где должны были получить вознаграждение.

В СК России также заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

Кроме того, после теракта были арестованы ещё пять человек, которые, по данным следствия, были вовлечены в преступную группу: Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил.

«Запад подозрительно активно убеждает, что не надо подозревать Украину»

25 марта Владимир Путин в ходе совещания по принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам отметил, что преступление было совершено руками радикальных исламистов, но российские власти интересует, кто заказчик.

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«Видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ*», — подчеркнул президент РФ.

Глава государства также задался вопросом, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину.

«Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — говорил Путин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также обратил внимание, что страны Запада активно пытаются убедить всех, что Украину не стоит подозревать в теракте.

«Запад подозрительно активно убеждает нас, причём не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно (такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть), мы не можем исключать Украину», — заявил глава МИД РФ в интервью «Известиям».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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