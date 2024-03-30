Песков: Путин пропускает через себя такие трагедии, как теракт в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом Песков рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя», — сказал он.
Песков добавил, что отсутсвие слёз у президента не значит, что ему не больно из-за трагедии.
Он отметил, что никто не сможет узнать, какие чувства Путин переживает внутри.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 551.