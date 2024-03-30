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Песков: Путин пропускает через себя такие трагедии, как теракт в «Крокусе»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Песков: Путин пропускает через себя такие трагедии, как теракт в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом Песков рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя», — сказал он.

Песков добавил, что отсутсвие слёз у президента не значит, что ему не больно из-за трагедии.

Он отметил, что никто не сможет узнать, какие чувства Путин переживает внутри.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 551.

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