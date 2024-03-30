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Глава СК России заслушал доклад о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»

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Глава СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».
Глава СК России заслушал доклад о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
  • © СК РФ

«Руководитель следственной группы доложил о том, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведётся в круглосуточном режиме. Проводятся следственные действия (в том числе на месте преступления) с обвиняемыми», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин, в свою очередь, указал на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, для того, чтобы выявить весь круг соучастников, организаторов и заказчиков преступления.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что информация о подготовке теракта в России, переданная США, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.

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