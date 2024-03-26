ФСБ: информация США о подготовке теракта носила общий характер
«Эта информация носила общий характер — о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие, для того чтобы не допустить такого рода проявлений», — сказал он.
По его словам, то, что произошло, — это уже последующая атака.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее сообщила, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.