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ФСБ: информация США о подготовке теракта носила общий характер

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Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что информация о подготовке теракта в России, переданная США, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.

«Эта информация носила общий характер — о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие, для того чтобы не допустить такого рода проявлений», — сказал он.

По его словам, то, что произошло, — это уже последующая атака.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее сообщила, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.

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