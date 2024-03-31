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В связи с терактами: МИД России потребовал от Киева арестовать главу СБУ

МИД России потребовал от Украины арестовать главу СБУ

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МИД России требует от киевского режима ареста главы СБУ Василия Малюка, который признал организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, а также раскрывшего детали организации других терактов в РФ. Как указали на Смоленской площади, следы множества резонансных преступлений, совершённых в РФ, ведут на Украину.
В связи с терактами: МИД России потребовал от Киева арестовать главу СБУ
  • Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам в РФ лиц.

По данным ведомства, киевский режим причастен к варварским терактам с применением взрывных устройств, которые стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлену Татарскому), привели к тяжёлому ранению писателя Захара Прилепина и смерти его водителя Александра Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

Как ранее заявляли в СК, исполнители теракта в «Крокусе» после совершения преступления направлялись в сторону российско-украинской границы. Также имеются данные о поступлении им денежных средств с Украины.

«Совершённый 22 марта в г.Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — подчеркнули на Смоленской площади.

В связи с этим МИД России требует ареста главы СБУ Василия Малюка, который признал организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в РФ.

«Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность», — заключили в МИД России.

Установить имена всех заказчиков теракта

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поимённо», — говорится в сообщении.

Наряду с этим председатель СК проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями. Бастрыкину также представили доклады по разным направлениям, в том числе экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.

«Посетители «Крокус Сити Холла», а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию, которая, по их мнению, может иметь значение для следствия. Аккумулирование и изучение этих данных ведётся следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего», — указали в СК.

  • © СК РФ

Ранее следствием было установлено в ходе допросов, что действия террористов голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. Имеются подтверждённые данные о поступлении обвиняемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

Вечером 22 марта четыре уроженца Таджикистана (Далерджон Мирзоев, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов) ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и пожар.

После этого они скрылись на автомобиле, установить машину помогли начальник управления МВД по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков.

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Задержанием террористов занимались военнослужащие группировки прикрытия государственной границы РФ, которые поймали их в Брянской области, когда те направлялись в сторону российско-украинской границы, чтобы прибыть в Киев, где должны были получить вознаграждение.

После теракта также были арестованы ещё пять человек, которые, по данным СК, были вовлечены в преступную группу: Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил.

Согласно данным от 30 марта, жертвами теракта стали 144 человека, СК удалось установить личности 134 погибших. Также зафиксирован 551 пострадавший.

После теракта в «Крокусе» президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур, которые докладывали ему о ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прямо по прямой связи выходили на него руководители, в первую очередь на тот момент — руководители силовых структур, и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание», — сказал он.

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Официальный представитель Кремля также отметил, что ночь после теракта прошла у президента РФ без сна: «В такие моменты, собственно, не до сна никому, особенно главе государства».

Накануне Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, подобные теракту в подмосковном Красногорске.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймёт. В том числе и мы с вами», — сказал пресс-секретарь президента России.

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