Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в «Крокусе»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

Отмечается, что Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе проведение следственных действий с посетителями «Крокуса».

Ему доложили, что продолжаются процесс признания их потерпевшими и выдача вещей, а также транспортных средств.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что боевиков, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что массовая помощь, которую россияне оказывают пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», свидетельствует о духовной силе народа.