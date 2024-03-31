Меликов: боевиков в Дагестане выявили при усилении мер после теракта в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — заявил Меликов.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске. Стало известно, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.
Позже в НАК сообщили, что в Дагестане в ходе КТО задержаны три человека, которые планировали совершить террористические акты. Режим КТО сняли.