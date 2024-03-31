RT в Telegram
Подпишись

НАК: в квартирах Махачкалы и Каспийска заблокированы террористы

Короткая ссылка
В нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Сообщается, что органы безопасности оперативно-разыскных мероприятий получили данные о местонахождении вооружённых лиц, причастных к терроризму.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — приводит ТАСС заявление НАК.

Людей, проживающих в прилегающих домах, эвакуировали.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Республики Дагестан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить