НАК: в квартирах Махачкалы и Каспийска заблокированы террористы

В нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Сообщается, что органы безопасности оперативно-разыскных мероприятий получили данные о местонахождении вооружённых лиц, причастных к терроризму.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — приводит ТАСС заявление НАК.

Людей, проживающих в прилегающих домах, эвакуировали.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Республики Дагестан.