НАК: в квартирах Махачкалы и Каспийска заблокированы террористы
Сообщается, что органы безопасности оперативно-разыскных мероприятий получили данные о местонахождении вооружённых лиц, причастных к терроризму.
«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — приводит ТАСС заявление НАК.
Людей, проживающих в прилегающих домах, эвакуировали.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Республики Дагестан.