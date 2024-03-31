НАК: в Дагестане в ходе контртеррористической операции задержаны три человека
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.
По данным НАК, при осмотре места задержания боевиков обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Дагестана.
Позже появилась информация, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.