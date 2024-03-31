НАК: в Дагестане в ходе контртеррористической операции задержаны три человека

В Дагестане в ходе проводимой в Махачкале и Каспийске контртеррористической операции (КТО) задержаны три человека, которые планировали совершить террористические преступления.

Об этом информирует пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

По данным НАК, при осмотре места задержания боевиков обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске Дагестана.

Позже появилась информация, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.