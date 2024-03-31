В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО
- РИА Новости
«В 12:00 режим контртеррористической операции в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращён», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске. Стало известно, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.
Позже в НАК сообщили, что в Дагестане в ходе КТО задержаны три человека, которые планировали совершить террористические акты.