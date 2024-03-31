В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО

В Махачкале и Каспийске отменили режим контртеррористической операции, информирует мэрия Махачкалы со ссылкой на операштаб Дагестана.

«В 12:00 режим контртеррористической операции в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращён», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске. Стало известно, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.

Позже в НАК сообщили, что в Дагестане в ходе КТО задержаны три человека, которые планировали совершить террористические акты.