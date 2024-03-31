МИД: в связи с рядом терактов Россия требует от Украины ареста главы СБУ Малюка

В связи с рядом терактов в России Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.

Об этом заявили в российском МИД.

Властям Украины передали требования ареста и выдачи всех причастных лиц, отметили в дипведомстве.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в призывах к терроризму.

Малюк ранее признал, что СБУ пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он намекнул на то, что украинская спецслужба причастна к убийствам в России военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, однако заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления.