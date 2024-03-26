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Глава СБУ намекнул на причастность к убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы

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Глава СБУ Василий Малюк намекнул на то, что украинская спецслужба причастна к убийствам в России военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, однако заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления.
Глава СБУ намекнул на причастность к убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы
  • AFP

Как пишет «Украинская правда», когда Малюка спросили, причастна ли СБУ к этим убийствам, глава ведомства ответил, что «вопрос задан по адресу».

Василий Малюк также признал, что СБУ пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Убийство военкора и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) произошло вечером 2 апреля 2023 года. Он проводил в одном из кафе Санкт-Петербурга закрытую встречу с поклонниками. Одна из посетительниц вручила ему в качестве подарка бюст, начинённый взрывчаткой. Почти сразу после этого раздался мощный взрыв, в результате которого военкор погиб на месте, а несколько десятков человек получили ранения.

Бывший украинский парламентарий Илья Кива был убит в Московской области 6 декабря.

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