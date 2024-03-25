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Глава СБУ Малюк признал, что его спецслужба пытается атаковать российские НПЗ

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Глава СБУ Василий Малюк признал, что возглавляемая им украинская спецслужба пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Глава СБУ Малюк признал, что его спецслужба пытается атаковать российские НПЗ
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

По признанию Малюка, более двух лет СБУ пытается совершать атаки на территории России, в том числе на Крымском мосту.

«Нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые работают на российский ВПК. Всё это — наши законные цели», — сказал глава СБУ, слова которого приводит «СТРАНА.ua».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее назвал ложными сообщения британской газеты Financial Times о том, что США требовали от Украины прекратить попытки терактов на российских НПЗ. Как заявил украинский чиновник, никто не может «диктовать Украине условия этой войны».

Журналисты Financial Times ранее сообщили, что Вашингтон предупредил Киев, что удары беспилотников по предприятиям энергетического сектора России могут привести к росту мировых цен на нефть.

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