FT: США требуют от Украины не наносить удары по объектам энергетики России

США требуют от Украины не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, пишет газета Financial Times.

В статье говорится, что Вашингтон предупредил Киев, что удары беспилотников по предприятиям энергетического сектора России могут привести к росту мировых цен на нефть.

Также США опасаются, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую в том числе полагаются государства Запада.

При этом представитель СНБ Белого дома заявил журналистам издания, что в американской администрации не поощряют и не поддерживают атаки по территории России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления директора ЦРУ США Уильяма Бёрнса о необходимости оказания военной помощи Украине являются подстрекательством к эскалации конфликта.