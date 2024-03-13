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МИД: призыв главы ЦРУ к военной помощи Киеву — подстрекательство к эскалации

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Заявления директора ЦРУ США Уильяма Бёрнса о необходимости оказания военной помощи Украине являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: призыв главы ЦРУ к военной помощи Киеву — подстрекательство к эскалации
  • РИА Новости

Говоря о призывах Бёрнса продолжить оказание военной помощи Киеву, чтобы Украина могла наносить проникающие удары по Крыму и занять более выигрышные позиции на переговорах с Россией, дипломат отметила, что он таким образом подстрекает к эскалации конфликта.

«Не всех украинцев, по мнению американских спецслужб, на Украине ещё добили, и, конечно, это часть глобальной американской авантюры», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Бёрнс заявил, что помощь Соединённых Штатов предоставит ВСУ возможность для нанесения ударов по Крыму.

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