Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной.

Об этом он заявил на слушаниях в специальном комитете по разведке сената конгресса США.

«Наша оценка заключается в том, что Россия сегодня не настроена серьёзно на переговоры», — заявил Бёрнс.

Также он отметил, что помощь США поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года.

Кроме того, по его словам, помощь США даст ВСУ возможности для ударов по Крыму.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.