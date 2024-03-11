Глава ЦРУ: помощь США поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года

Поставки оружия США помогут украинской армии снова набраться сил для наступления в конце 2024 года, чтобы занять крепкие позиции для проведения переговоров с Россией, заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Начальник разведслужбы сделал такое заявление, выступая перед комитетом сената по разведке.

«С помощью поставок Украина в конце 2024 года и в начале 2025 года сможет вернуть себе инициативу в наступлении и сможет вести переговоры с позиции силы», — сказал Бёрнс.

Вместе с этим глава ЦРУ предупредил, что украинскую сторону ожидают новые территориальные потери, подобные успеху России в Авдеевке, если США не возобновят поставки вооружений украинской армии.