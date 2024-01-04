Теракты, суды, претензии блогерам-неплательщикам: главные криминальные события 2023 года в России

В 2023 году в России завершилось несколько громких судебных процессов. К пожизненному заключению был приговорён главарь банды киллеров Аслан Гагиев, а самый кровожадный маньяк в истории страны Михаил Попков получил очередной срок за новые эпизоды. На 22 года отправился за решётку экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого присяжные признали виновным в организации нескольких убийств. Год также запомнился терактом, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и покушением на писателя Захара Прилепина. Кроме того, у нескольких крупных блогеров возникли проблемы с законом за неуплату налогов. Об этих и других резонансных криминальных происшествиях 2023-го — в материале RT.

Налоговые претензии блогерам

В начале 2023 года правоохранительные органы начали активно бороться с неуплатой налогов крупными блогерами. Оказалось, что попавшие в поле зрения правоохранителей звёзды интернета за несколько лет недоплатили более 1 млрд рублей.

Сначала серьёзные претензии возникли к блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужу Артёму, которые зарабатывают на проведении фитнес-марафонов. Помимо изначальной статьи о неуплате налогов следствие вскоре вменило им также легализацию доходов, полученных преступным путём. В доме супругов был проведён обыск, в ходе которого было найдено множество предметов роскоши. Только стоимость обнаруженных восьми килограммовых золотых слитков составила порядка 37 млн рублей.

В ходе следствия выяснилось, что супруги недоплатили государству сотни миллионов рублей. В ноябре адвокат Чекалиных заявил, что они полностью погасили долг перед ФНС, помимо самой задолженности выплатив также штраф и пени на общую сумму 500 млн рублей. В конце декабря с пары сняли все ограничения на перемещения и пользование соцсетями, действовавшие с марта. Расследование дела об отмывании средств продолжается.

Также в марте 2023-го серьёзные вопросы у следственных органов возникли к Александре Митрошиной, рассказывавшей подписчикам, как стать успешным блогером и зарабатывать на этом. Свои курсы она продавала по цене до 1 млн рублей. В отношении Митрошиной возбудили уголовное по статье о неуплате налогов. Блогер призналась в содеянном, заявив, что последние годы «не уделяла должного внимания» вопросам с ФНС, после чего добровольно погасила задолженность в 127 млн рублей.

Самой громкой подобной историей в минувшем году стало уголовное дело «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую 27 апреля задержали на российско-белорусской границе.

Блогеру вменили неуплату 918 млн рублей налогов за 2019—21 гг. По делу также проходит её муж, которого следствие обвиняет в соучастии в процессе дробления бизнеса супруги, чтобы занизить получаемые ей доходы. Блиновскую отправили под домашний арест, где она находится до сих пор. Следственный комитет также добился ареста 21 объекта недвижимости и 50 счетов в разных банках. Почти сразу после задержания Блиновская заявила в суде о полном раскаянии и признании вины.

Тем не менее, в самом конце декабря она подала иск к ФНС, чтобы приостановить решение об аресте счетов до разбирательства. Адвокаты также не согласны с объявленной суммой долга.

«Налоговый орган выставил налог от всей суммы выручки Блиновской и без объяснения причин не принял представленные нами расходы», — пояснила адвокат Наталья Сальникова позицию блогера.

ФНС требует с неё уже более 1,4 млрд рублей, из которых налоговая задолженность составляет около 900 млн рублей, а остальные 500 млн — это штрафы и пени, причём из-за ареста счетов Блиновской и невозможности оплатить долг пени продолжают начисляться.

Блогер Валерия Чекалина

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Покушения с украинским следом

В минувшем году киевский режим продолжил практику индивидуального террора на территории России против знаковых личностей, связанных с СВО.

Самым громким таким преступлением стало убийство военкора и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Вечером 2 апреля он проводил в одном из кафе Санкт-Петербурга закрытую встречу с поклонниками. Одна из посетительниц вручила ему в качестве подарка бюст, начинённый взрывчаткой. Почти сразу после этого раздался мощный взрыв, в результате которого военкор погиб на месте, несколько десятков человек получили ранения.

Также по теме «Расследование теракта продолжается»: ФСБ объявила спецслужбы Украины организаторами убийства Татарского Российские силовые ведомства установили, что к убийству военкора Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, причастен...

Уже на следующий день вручившая смертельный подарок девушка, которую сам военкор, принимая коробку с бюстом, называл «Настей», была задержана. Ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова*. В ходе расследования выяснилось, что взрывчатка была заложена внутрь статуэтки, сама Трепова в ноябре признала свою вину лишь частично, утверждая, что не знала об этом.

Между тем, следствие выяснило, что до 1 апреля 2023 года она успела получить на специально созданный криптокошелёк 132 тыс. рублей, которые использовала для подготовки теракта. За несколько дней до покушения девушка посетила мероприятие с участием Татарского в Москве, где подарила ему пару самодельных открыток, из-за чего блогер запомнил её.

Осенью расследование уголовного дела было завершено. Помимо Треповой на скамье подсудимых окажется Дмитрий Касинцев (знакомый мужа Треповой), который сразу после совершения теракта укрыл её у себя в квартире.

Одним из самых громких терактов минувшего года стало покушение на писателя Захара Прилепина, произошедшее 6 мая в Нижегородской области, в результате которого погиб его водитель и соратник Александр Шубин. Обвиняемый в организации теракта уроженец Донецкой области Александр Пермяков признался, что заложил две противотанковые мины на пути следования машины Прилепина. При приближении автомобиля произошёл взрыв, в результате которого водитель погиб на месте, а Прилепин получил тяжёлое ранение ног.

Скрывшегося в места взрыва Пермякова удалось задержать в тот же день. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. Следствие в отношении диверсанта продолжается, 4 января 2024-го ему в очередной раз продлили срок ареста.

Последним громким преступлением подобного рода стало убийство скандально известного украинского политика Ильи Кивы, который был застрелен 6 декабря на закрытой территории подмосковного отеля. Киллер смог скрыться незамеченным. Его личность до сих пор не установлена, однако почти сразу после убийства ответственность за преступление взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины.

Громкие судебные процессы

В феврале 2023 года был оглашён приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который возглавлял регион в 2018—2020 гг. Коллегия присяжных признала его виновным в организации двух убийств и покушении ещё на одно, а суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

РИА Новости

© Алексей Куденко

Защита бывшего губернатора настаивала на его полном оправдании, а сам Фургал до сих пор утверждает, что против него нет доказательств. В ноябре Мособлсуд рассматривал апелляционную жалобу адвокатов. Их главным аргументом стали показания трёх запасных присяжных, заявивших, что в ходе вынесения вердикта на них в совещательной комнате оказывалось давление. В свою очередь старшина присяжных опроверг утверждения о каком-либо давлении. В итоге суд оставил приговор без изменения.

В минувшем году очередной, уже четвёртый срок получил самый кровавый маньяк в истории страны Михаил Попков, на счету которого только по официальным данным 86 жертв: 85 женщин и милиционер.

Ранее Попкова дважды приговаривали к пожизненным срокам за зверства, совершённые в Иркутской области с 1992 по 2010 год. Отбывая наказание в колонии, маньяк рассказал ещё про три убийства молодых женщин, совершённые им в 1997—2003 гг.

В ходе судебного процесса Попков рассказал, при каких обстоятельствах знакомился с погибшими. Все трое, как и другие жертвы, сами садились к нему в машину. Маньяк предлагал подвезти их домой, а после завязавшегося знакомства вывозил в безлюдные места и убивал. За очередные три убийства Попков 22 ноября получил десять лет лишения свободы, которые из-за пожизненного заключения никак не отразятся на его дальнейшей судьбе.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Также в минувшем году завершился длительный судебный процесс над бандой киллеров, действовавшей под руководством Аслана Гагиева, известного как Джако. На счету группы, действовавшей на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, около 60 только официально доказанных заказных убийств. Жертвами становились в основном чиновники, силовики и бизнесмены.

Сам Гагиев был задержан в Австрии ещё в 2015 году, но процедура экстрадиции завершилась лишь в 2018-м. Судебный процесс над Джако и рядом его подельников начался осенью 2021 года, к этому моменту около 25 членов банды уже были осуждены, ещё около десятка убиты в ходе внутренних разборок.

В сентябре 2023 года Южный окружной военный суд признал Гагиева виновным в создании и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), создании трёх банд (ч. 1 ст. 209 УК РФ), убийстве более двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Ранее пожизненное заключение получили ещё несколько членов банды Гагиева.

Киллер Аслан Гагиев

© Interpol

Эксперименты сыроедов

В середине марта стало известно о гибели в Сочи грудного ребёнка известного блогера-сыроеда Максима Лютого, который не менее пяти раз проводил суточные голодания малыша, запрещая матери кормить его, и обливал младенца холодной водой. По словам родственников погибшего, блогер пытался воспитать праноеда — человека, который питается только энергией солнца. При этом мать мальчика, которого родители назвали Космос, никак не препятствовала жестоким экспериментами своего сожителя над малышом.

Также по теме «Хотел воспитать праноеда»: что известно о блогере-сыроеде Максиме Лютом, ребёнок которого умер от истощения Блогер Максим Лютый не позволял сожительнице кормить их новорождённого сына, потому что хотел вырастить из него праноеда — человека,...

Состояние новорождённого начало ухудшаться с 4 марта, но отец, будучи также противником использования лекарств, за медицинской помощью не обращался. Лишь когда у малыша начались судороги и хрипы, его рано утром 8 марта доставили к медикам, но спасти младенца они уже не смогли — он умер от истощения и пневмонии.

Мать ребёнка Оксана Миронова в итоге отделалась двумя годами исправительных работ, которые ей назначил в сентябре мировой суд. Процесс над самим Лютым начался в конце октября. Блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Ещё один похожий случай в минувшем году произошёл в Красноярске, где в апреле от хронического расстройства питания и анемии умерла двухлетняя девочка. Следствие выяснило, что подобные заболевания возникли из-за того, что ребёнка с рождения кормили неполноценной пищей (исключили из рациона мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты), кроме того родители полностью отказались от медицинской помощи для дочери. Когда ребёнок заболел в апреле, они вновь решили лечить дочь самостоятельно, но спустя два дня она скончалась. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде, они воспитывают ещё двоих детей.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.