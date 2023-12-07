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«Знал, что за ним идёт охота»: что известно об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы

Что известно об убийстве бывшего депутата Рады Ильи Кивы

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Пётр Светов, Зиля Гумерова
Расследованием убийства Ильи Кивы займётся первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области. Экс-депутата Верховной рады Украины убили 6 декабря в Подмосковье на территории парка, прилегающего к коттеджному посёлку. По данным СК, неизвестный выстрелил в Киву несколько раз, от полученных ранений политик скончался на месте.
«Знал, что за ним идёт охота»: что известно об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Следственный комитет России передал уголовное дело об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области.

«6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному посёлку, где неизвестный произвёл в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», — говорится в официальном сообщении СК по региону. 

На теле погибшего обнаружили два огнестрельных ранения. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, сняли смывы, изъяли две пистолетные гильзы и патрон. Также оперативники осмотрели автомобиль жертвы и его гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.

«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале столичного главка СК.

Убийство в парке

По данным СМИ, тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы было обнаружено на территории отеля «Величъ Кантри Клаб» в Одинцовском районе около 15:00 6 декабря. Первым его увидела сотрудница отеля. Сообщается, что Кива был убит выстрелом в голову, всего в него выпустили две пули — одна из них прошла по касательной, так что депутат смог сделать ещё несколько шагов, после чего упал в снег.

Как утверждают СМИ, Кива мог знать, что за ним ведётся слежка. Последние два с половиной месяца он снимал номер в загородном отеле вместе с сожительницей. Женщину сейчас активно допрашивают следователи. 

Илья Кива ежедневно выходил из отеля на прогулки по прилегающему лесопарку — там он записывал видеоролики в свой Telegram-канал, чтобы не выдавать местонахождение. 

После убийства Кивы отель, где он проживал, приостановил заселение гостей, людям возвращают деньги за заранее оплаченную бронь.

Сотрудники спецслужб изучили списки пассажиров аэропортов Москвы — особенно Шереметьево и Внуково, которые находятся ближе всего к месту убийства. Пока данных о местонахождении стрелка нет.

За месяц до убийства Кивы суд Львова заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за госизмену и призывы к захвату власти на Украине.

Кива покинул страну в январе 2022 года, позднее он запросил политическое убежище в России. Последние годы активно критиковал украинский режим, подчёркивая, что киевские власти истребляют украинский народ и устраняют несогласных.

В своём последнем посте в Telegram-канале утром 6 декабря Кива написал: «Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблён для таких поступков».

Реакция на убийство

После убийства Кивы ряд украинских СМИ назвали случившееся частью «специальной операции» спецслужб Украины. В частности, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии для телеканала «Общественное» признал причастность киевского режима к убийству политика. В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжать такие акции.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала полными беспредельщиками убийц экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, которые открыто признаются в этом. 

«Просто беспредельщики полные. Причём открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах», — сказала спикер Совфеда.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что если международное сообщество не осудит убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, то это будет расценено как поощрение международного терроризма.

«Если этого не произойдёт с западной стороны, то это будет ещё одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдаем в этом трагическом инциденте», — подчеркнул Косачёв.

Работа украинских спецслужб

В беседе с RT политик Олег Царёв заявил, что Илья Кива знал о планах украинских спецслужб о его устранении.

«Он знал, что за ним идёт охота. На Украине это делается так: собирается список, готовит его ГУР, согласовывает СБУ, и Зеленский лично его визирует. Эта информация не настолько закрытая, чтобы Кива об этом не узнал. Он об этом узнал. Он приехал в очень закрытый посёлок в Одинцовском районе, один из самых статусных, не буду его рекламировать и называть — там камеры, охрана, и он считал, что там он будет в безопасности. Как видите, получилось, что безопасных мест нет», — рассуждает политик.

Царёв добавил, что украинские спецслужбы весьма эффективно работают в России сразу по нескольким каналам. Это, в частности, кол-центры, которые находят легко внушаемых людей и дают им различные задания: заложить закладку с оружием, передать взрывчатку, бросить «коктейль Молотова» в военкомат, поджечь релейный шкаф на железной дороге, проследить за машиной и доложить информацию, проследить за человеком.

Кроме того, по словам Олега Царёва, киевские спецслужбы используют для реализации различных диверсий и операций наркобанды, так как Украина — это центр производства синтетических наркотиков, которые поставляют и в Россию.

«Есть целые сети наркоманские, наркоманы за дозу готовы выполнить что угодно. Ну а для самых серьёзных случаев нанимают за деньги исполнителей здесь, в России. Бюджеты очень приличные. Исполнителей они не жалеют. Для них это расходный материал», — констатирует собеседник RT. 

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